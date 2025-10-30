Системное давление ВС РФ и ряд острых внутренних кризисов на Украине ознаменовали минувшие сутки на фронте и в тылу. Как сообщает «Царьград», Киев сталкивается с катастрофической нехваткой личного состава и балансирует на грани катастрофы.

Методичные удары

Минувшие сутки на Украине прошли по знакомому, но напряженному сценарию: волны ударов, растянутые по времени и пространству, с акцентом на северо-восток и юг. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев зафиксировал не менее 23 серий прилетов. Удары приходятся на железнодорожные узлы, топливные склады, ремонтные базы. В Одессе и области удары по портам, энергетике, экспортным коридорам.

ВС РФ сперва изматывают ПВО противника дронами, заставляя его вскрывать свои позиции, а следом бьют по выявленным целям. В стратегическом плане речь идет об истощении — уничтожаются узкие места в логистике, возникает дефицит топлива и сбои в снабжении боя. Лебедев отмечает, что повторяемость ночных налетов усиливает психологический эффект в тылу противника.

Покровск на грани

Ситуация в Покровске находится на грани. По словам украинского блогера Анатолия Шария, оборона рушится шаг за шагом — российские войска смогли втянуть в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжают проникать вглубь населенного пункта. На дорогах засады и мины, украинские тыловые расчеты сталкиваются с российскими отрядами, а логистика в направлении Мирнограда сломана.

На южных окраинах русские штурмовики уже закрепились. Город, который должен был стать крепостью, превращается в проходной двор. Тем временем от главкома ВСУ Александра Сырского требуют держать Покровск любой ценой и готовить деблокаду Мирнограда, хотя он честно признается: резервов нет, а прорыв обернется катастрофой.

Судный день

Военкор Александр Харченко, говоря о Покровске, задался вопросом: «А Судный день настал?» Он предложил понять серьезность ситуации на примере фильма «Терминатор». В первой части герои прячутся по ночам из-за инфракрасных датчиков. Российские военные уже с середины 2024 года не передвигаются по ночам — из-за тепловизоров у дронов человека отлично видно и без света.

Во второй части — эпичная битва с машинами, в прямой видимости. Однако под Покровском «собраться такой толпой и вести бой на ближней дистанции — это верная смерть». Человека может убить дрон, оператор которого находится в 20 км.

«Под Покровском уже сейчас страшнее ситуация, чем в обоих "Терминаторах"», — заявил военкор.

Скандал вокруг Балицкого

Острый скандал разгорелся из-за слов губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Причиной стало его сравнение успешной обороны своего региона в 2023 году с провалом в Курской области.

«Все делать для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам. Я хочу сказать о том, что мы свою область защитили», — сказал Балицкий.

Заявление вызвало волну критики. Telegram-канал «Два майора» напомнил о реальности той обороны: были приложены колоссальные и заблаговременные усилия.

«Войска были готовы на позициях, полки 42-й гвардейской дрались, стояли насмерть, как 291-й, 70-й. 150-й оптадн жег десятки единиц бронетехники, артиллеристы наши дерзили, хитрили и меняли позиции на более близкие к противнику, 58-я гвардейская армия дралась, на помощь шли десантники 7-й гв. ДШД и не только», — написал он, отметив, что сам Балицкий в тот момент сформировал ополчение, но с берега Азовского моря, пока ВСУ наступали с другой стороны.

Telegram-канал «Белорусский силовик» обомлел не меньше. Он задался вопросом, чем руководствовался губернатор, когда делал выпады в отношении гражданского населения другого региона России. Автор напомнил, что защищали Запорожскую область не губернаторы, а бойцы.

Некомплект ВСУ

Некомплект в ВСУ дошел до абсурда. Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Руслан Горбенко открыто заявил, что некоторые батальоны при штате в 600 человек имеют всего 120. Из них пехотинцы лишь семь человек — остальные офицеры и подразделения обеспечения.

Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что, к сожалению, пока далеко не все у них такие. Но то, что некоторые именно такие, это хорошо. Военкор Александр Сладков и вовсе видит в этом начало конца: у ВСУ началась «эпидемия котлов».