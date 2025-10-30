Засекреченный редкий бронеавтомобиль UAT-TISA поразили дроном-камикадзе

В Сумской области, возле населенного пункта Иволжанское в лесном массиве была замечена вражеская колесная бронемашина. Оператор Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" без проблем поразил ее дроном-камикадзе.

© Соцсети

В Telegram-канале "Северный ветер" показано, как беспилотник поражает цель в кормовую часть. Отмечается, что уничтоженной боевой машиной является UAT-TISA. Это специальное транспортное средство в рекламных целях украинские источники стали называть засекреченным, хотя внешний облик и большинство характеристик давно обнародованы.

Например, известно, что в качестве платформы использовано шасси Toyota LC79. Внутри помещается всего лишь четыре человека. Грузоподъемность - 1000 кг. Запас хода по топливу - 1000 км.