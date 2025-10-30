Новости СВО сегодня: удар «Пиона» и подрыв американской техники

Российским войскам удалось прорваться в хутор Запорожский и фактически отрезать путь противнику из Мирнограда в Гришино. Какие еще события произошли в зоне СВО к утру 30 октября — в материале «Рамблера».

Прорыв в хутор Запорожский

Российским войскам удалось прорваться в хутор Запорожский, который находится под Красноармейском. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

Он отметил, что ВС РФ взяли под физический контроль перекресток дороги на Гришино, фактически отрезав путь в населенный пункт из Мирнограда.

Удар по украинским боевикам из «Пиона»

Экипаж самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» из 45-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» поразил скопление украинских военных в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Расчет выдвинулся после получения данных воздушной разведки и нанес удары на дистанции до 30 км. Выстрелами удалось уничтожить пункт временной дислокации ВСУ, огневые позиции и наблюдательные пункты, расположенные на складах и в лесу.

Уничтожение пункта временной дислокации под Северском

Операторы дронов «Молния» из 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выявили и поразили цели ВСУ в ходе наступательных действий на северском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сборка «Молний» происходит на передовой, в блиндаже. Там же операторы их прошивают, устанавливают боевые части и готовят к запуску. В ведомстве отметили, что сам дрон эффективен для ударов по тылам, складам и технике противника.

Солдаты ВСУ боятся расстрела

Украинские военные не отходят из Константиновки в ДНР, поскольку боятся расстрела со стороны своих товарищей и командиров. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что пока массовой сдачи в плен нет, однако ВС РФ ее ожидают, когда моральный дух бойцов ВСУ будет окончательно сломлен.

ВСУ теряют американскую технику в районе Константиновки

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районе Констатиновки ВС РФ уничтожили два американских бронеавтомобиля «Хамви».

Один бронеавтомобиль был замаскирован в лесополосе, однако его удалось найти операторам дронов «Южной» группировки войск. После этого технику успешно поразили. Второй «Хамви» подорвался на мине и был добит путем сбросов с квадрокоптера.

Уничтожение украинских БПЛА с помощью дронов-истребителей

Подразделения ПВО 25-й армии уничтожили вражеские беспилотники, которые угрожали позициям ВС РФ в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Барражирующий боеприпас RAM-2X и БПЛА «Дартс» удалось обнаружить в ходе разведки с помощью FPV-дронов. Операторы радиолокационной системы оперативно навели на цели дроны-истребители и уничтожили оба аппарата.

Удар с вертолета по пункту управления БПЛА

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе выполнения боевой задачи вертолет ударил легкой многоцелевой ракетой. Разведка подтвердила поражение цели.