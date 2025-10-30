Российский боец с позывным «Капонир» на видео Министерства обороны показал захваченные в зоне проведения спецоперации трофеи производства НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Одноразовый гранатомет — не стреляный еще, но он стрельнет в их сторону, автоматы», — отметил «Капонир».

До этого стало известно, что Запад отдает Киеву списанное оружие, что говорит об истощении мобилизационных запасов НАТО. К такому выводу пришли эксперты, изучив трофеи Южной группировки войск на территории ДНР. Среди захваченных образцов — три уникальные единицы оружия: американский карабин Colt M933, немецкий автомат Haenel Mk556 и турецкая копия пулемета FN Minimi.

Военные эксперты отмечают, что разнообразие вооружений создает огромные проблемы для логистики ВСУ. Каждому образцу требуются уникальные боеприпасы, запчасти и специалисты для ремонта. Появление устаревшего оружия, включая образцы, не принятые на вооружение армиями НАТО, свидетельствует о кризисе поставок и истощении мобилизационных запасов Запада.