ВСУ оставили в приграничье предмет с устрашающей надписью о россиянах. Кадры опубликовал автор Telegram-канала «Старший Пограннаряда».

Он опубликовал фото катушки с оптоволокном для украинского дрона. На ней заводским способом нанесена надпись: «Хороший россиянин — [не живой] россиянин». Беспилотник, управлявшийся с помощью оптоволокна, попытался атаковать мирных жителей в приграничье, отмечает автор канала.

Стало известно о изощренных пытках российских военнопленных на Украине

По его данным, ВСУ терроризируют жителей российского приграничья — Белгородской, Курской и Брянской областей.

Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки украинских диверсантов на территории Курской области. Столкновение с украинскими военнослужащими произошло в районе населенного пункта Теткино.