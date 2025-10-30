В Китае раскрыли, как РФ передала привет новому премьеру Японии ракетоносцами

Российская Федерация «передала привет» новому премьеру Японии Санаэ Такаити пролетом стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Японским морем. Об этом пишет АБН24 со ссылкой на статью китайского портала Baijiahao.

Китайские журналисты отметили, что Такаити представляет крайне правые силы в Японии и выступает за укрепление военного потенциала и увеличение трат на оборону.

Почти сразу же после ее вступления в должность пара российских бомбардировщиков Ту-95МС пролетели над Японским морем, неподалеку от границ островного государства, вызывав таким образом переполох в Токио. В итоге в небо были подняты истребители F-15J, говорится в тексте.

«Россияне выразили свои поздравления новому японскому премьеру весьма оригинально. Вой сирен и истребителей F-15J, взлетающих на встречу российским бомбардировщикам, стал фоновой музыкой для инаугурации нового лица на политической арене Токио. Это был не обычный крейсерский полет, а тщательно спланированная стратегическая демонстрация», — пишет Baijiahao.

По мнению авторов материала, это был осознанный сигнал японскому руководству о том, что с Россией лучше дружить, а не враждовать, а также забыть про Курилы.

До этого новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что правительство страны намерено заключить мирный договор с Россией.