Превратим «в стекло»: как Россия может ответить на ядерный удар

Военный эксперт подполковник Олег Шаландин напомнил, что Россия может превратить города Запада «в стекло» ответным ударом ядерного оружия. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не боится нападения России на НАТО, поскольку после этого западные страны «сровняют Москву с землей».

Шаландин напомнил, что у России крайне серьезная противоракетная оборона, которая способна сбить стоящие на вооружении Великобритании и Франции баллистические ракеты — С-500 и С550 «Прометей». Кроме них есть дополнительные дивизионы, которые уничтожат прорвавшиеся боеголовки.

Эксперт также отметил, что если по России все же будет нанесен удар, то Москва ответит всей мощью по пунктам запуска боеприпасов. Их определят в пределах одной минуты. В результате это будет «ответно-встречный удар». При этом подполковник не думает, что Запад рискнул бы использовать против России столь опасное оружие.

«У нас есть боеприпасы калибра около 50 мегатонн и выше, которые могут стереть мегаполисы и близлежащую местность. Они превращают все в пыль, даже в стекло, потому что песок плавится и превращается в стекло. Но у нас больше зарядов, чем у Америки и всех ядерных стран вместе взятых. У нас есть средства доставки, которые доставят их туда и по тому количеству, адресу, который нужно. Если это не понимают на Западе, то мне очень жаль», — заявил подполковник.

Военный эксперт добавил, что если Запад будет рисковать и обострять ситуацию, то он должен понимать, что у России есть ракетные войска стратегического назначения, которые находятся в постоянной готовности.