Решение о выводе войск США из Румынии вызвало критику республиканцев

Решение о выводе американских войск из Румынии вызвало недовольство среди ряда представителей Республиканской партии США. Об этом сообщает CNN.

В частности, председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер и глава комитета палаты представителей по вооружннным силам Майк Роджерс заявили, что этот шаг противоречит стратегии президента США Дональда Трампа. Политики потребовали от Пентагона разъяснений и призвали сохранить постоянное ротационное присутствие американских войск в Польше, странах Балтии и Румынии.

По мнению председателя комитета Сената США по вооруженным силам Роджера Уикера, это решение посылает России неверный сигнал в то время, когда Трамп оказывает давление, чтобы заставить президента России Владимира Путина "сесть за стол переговоров для достижения прочного мира на Украине".

29 октября стало известно, что Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией Трампа "в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США".