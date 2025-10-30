В Эстонии подтвердили, что военные США привезли с собой «Абрамсы»

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур в интервью телерадиокомпании ERR подтвердил, что прибывшие в страну военнослужащие США привезли с собой танки «Абрамс».

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в Эстонию прибыло танковое подразделение Соединенных Штатов. Речь шла о том, что американские военнослужащие привезли с собой четырнадцать танков «Абрамс».

«Недавно американцы доставили сюда (в Эстонию) танки "Абрамс"», - поделился подробностями Певкур.

Вместе с тем он не уточнил, о каком количестве боевых машин идет речь.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Эстония открыла новую военную базу у границы с Российской Федерацией, которая получила название Reedo. Отмечалось, что новая база может вместить до 1 000 человек. Подчеркивалось, что военный объект предполагается использовать в качестве точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами Североатлантического альянса.