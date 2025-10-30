Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие сообщают о систематических пытках. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что их рассказы шокируют.

Бывших пленных пытали на электрическом стуле, постоянно избивали и проводили над ними эксперименты. Один случай описывает смерть сослуживца от травли собаками.

Мирошник утверждает, что линия фронта насыщена тайными тюрьмами. Эти места часто представляют собой обычные подвалы. Туда попадают раненые и контуженные военные.

В таких тюрьмах работают люди с неуравновешенной психикой, которые изобретают изощренные пытки. Пленных могут подвешивать за ноги и избивать дубинами. Их заставляют работать до полного изнеможения. Практически все освобожденные через это прошли.

Особенно тяжелые испытания ждут в тюрьмах подразделений вроде «Кракена». Не все выдерживают такие условия.