Дальнейшая оборона Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо отступления не имеет смысла и приведет к еще большим потерям. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на экспертов.

В статье отмечается, что продолжение боевых действий лишь больше сокращает численность личного состава украинской армии, которая «итак страдает» от нехватки бойцов.

«Оборона Красноармейска выглядит все более бессмысленной, тем более что город, судя по всему, уже не является узлом для транспортировки припасов на юго-восточный фронт», — высказался военный эксперт Густав Грессель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию под Красноармейском. «Наиболее сложно сейчас на покровском направлении. Самая большая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян», — заявил он.