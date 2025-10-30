В Норвегии сделали прогноз по конфликту на Украине

США следует заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине сейчас, поскольку дальше ситуация будет лишь усложняться. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Вашингтон понимает, что российские силы в какой-то момент освободит Донецк и другие стратегически важные территории, уничтожив украинскую инфраструктуру. «Поэтому в интересах США заключить сделку уже сейчас, потому что чем дальше – тем сложнее». — сказал профессор.

Он отметил, что Россия может согласиться на некоторые уступки при условии взаимоприемлемой архитектуры европейской безопасности, о которой она просит с 1990-х годов.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен назвал обязательное условие для соглашения России и Украины. По его словам, Москва не согласится на сделку без получения гарантий безопасности своих территорий.