Морпехи уничтожили военных ВСУ, отразив контратаку на БРДМ

Штурмовики-морпехи ВС России уничтожили украинских военных после того, как те попытались контратаковать на бронированной разведывательно-дозорной машине.

Об этом РИА Новости сказал командир штурмовой группы с позывным Криптонец.

«Сначала мы растерялись, потому что не ожидали такой наглости и дерзости от них. Но противник был подавлен», — вспоминает боец.

По словам командира, хорошо себя проявили в том бою представители ударной FPV-группы. Именно они атаковали машину противника. Остатки украинских военных в лесопосадке нейтрализовали в стрелковом бою.

Ранее подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожило три украинские диверсионно-разведывательные группы на окраинах Константиновки.