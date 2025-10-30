Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще четырех БПЛА на столицу

Еще четыре БПЛА попытались атаковать столицу, написал на канале в мессенджере Max мэр города Сергей Собянин. Его посты опубликованы в 3:28, 3:37 и 3:40.

Градоначальник добавил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. Прошлый налет на Москву был зафиксирован около 20 минут назад. Тогда ликвидировали два беспилотника. На этом фоне в столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на движение самолетов.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ночью 27 октября в Москве и Московской области сбили 40 украинских ударных БПЛА, заявили в российском Минобороны. Собянин тогда написал о первом БПЛА, летевшем к столице, в 00:40, и затем сообщал о сбитых беспилотниках почти каждые 15 минут. Ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. На запасные аэродромы были отправлены три самолета.