Названы возможные сценарии атаки США на Венесуэлу

Если администрация президента США Дональда Трампа примет решение о военной операции в отношении Венесуэлы, то Вашингтон может нанести ракетно-дроновые удары, осуществить захват президента Николаса Мадуро или совершить полномасштабное вторжение по аналогии с Панамой, что маловероятно. Такими предполагаемыми сценариями поделилась газета Financial Times.

По оценке аналитиков, республика готовится к возможной атаке, однако ее вооруженные силы сейчас переживают состояние упадка. Первый вариант развязки вторжения связывают с вероятными ударами американских военных по объектам, связанным с наркоторговлей. Для его реализации потребуется ослабление противовоздушной обороны страны. С ним может быть связано недавнее заявление Мадуро о том, что у страны в распоряжении есть якобы пять тысяч российских комплексов «Игла-С».

Между тем, издание приводит второй сценарий, согласно которому возможен захват главы Венесуэлы или же его ближайших соратников из окружения. Для проведения такой операции американцам нужно будет проникнуть на крупную военную базу, по всей видимости, при помощи корабля поддержки Сил специальных операций США MV Ocean Trader.

Для воплощения этого сценария, миссия должна нейтрализовать подразделения центрального командования в Каракасе, поэтому американские военные столкнутся с «высокой концентрацией сил, боеприпасов и командных структур», о чем заявил глава аналитического центра Cries в Буэнос-Айресе Андрей Сербин Понт.

Третьей ситуативной развилкой является полномасштабное вторжение, аналогичное операции в Панаме в 1989 году, однако оно маловероятно, считают журналисты и военные эксперты.

Ранее Associated Press сообщил, что США попытались выкрасть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Уточняется, что в мае прошлого года агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес предпринял попытку вербовки пилота венесуэльских ВВС Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил лидера страны до места его последующего ареста американскими силовиками.