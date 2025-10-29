Зеленский признал сложной ситуацию в Купянске и Красноармейске

Владимир Зеленский признал сложной ситуацию вокруг Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.

"Детально говорил сегодня с главнокомандующим и начальником генерального штаба о ситуации на фронте на всех направлениях. Самая сложная сейчас на покровском (красноармейском - прим. ТАСС) направлении. <...> Ситуация в Купянске остается непростой", - сказал он в обращении, размещенном в Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.