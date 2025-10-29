СМИ: У "Посейдонов" поле возможностей для обхода заграждений НАТО

В среду, 29 октября, президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях ударного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон".

Уникальность этого аппарата в неограниченной дальности хода. Она достигается благодаря ядерной энергетической установке мощностью от 8 до 10 МВт.

Примечательно, что "Посейдон" может работать в экономном режиме, а может - в режиме подкрадывания, подходя к точке подрыва на скорости 7 (и менее) узлов.

"Эта особенность в совокупности с использованием бескавитационного водометного движителя, а также звуко- и вибропоглощающих покрытий в десятки раз снижает акустическую заметность аппарата", - поясняют эксперты Telegram-канала "Военная хроника".

Отмечается, что гидроакустические комплексы AN/SSQ-53C американских эсминцев класса Arleigh Burke потенциально способны обнаружить "Посейдон", но лишь в случае сближения с ним на считанные километры. И только в хороших гидрологических условиях. В шторм подобная возможность будет стремиться к нулю. Что означает - у "Посейдонов" огромное поле возможностей для обхода противолодочных заграждений НАТО.

На Западе отреагировали на слова Путина о «Посейдоне»

При этом точных данных о мощности ядерной боевой части "Посейдона" нет. По словам Владимира Путина, она значительно превышает суммарную мощность всех боеголовок одной ракеты "Сармат", которая оценивается примерно в 7,5 МгТ. Это означает, что заряд "Посейдона" может достигать мощности 15-20 МгТ.

Не меньший интерес у экспертов вызывает автономная система наведения на базе инерциальной навигационной системы с корреляцией по донному рельефу, дополняемая алгоритмами искусственного интеллекта. С ее помощью "Посейдон" потенциально способен выводить из строя полноценные авианосные ударные группировки и даже более крупные смешанные военно-морские соединения противника, а также с легкостью поражать прибрежные районы.

Кстати, концептуально "Посейдон" является наследником советского проекта Т-15 - огромной ядерной торпеды, разрабатываемой для поражения прибрежных районов США. Впервые данные об этом оружии появились в 2015 году, а в 2016-м были опубликованы сообщения об испытаниях этого подводного аппарата с подлодки Б-90 "Саров".

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что подводный аппарат "Посейдон" сможет выводить из строя целые государства.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что главное предназначение "Посейдона" - все-таки борьба с авианосными ударными группами и военно-морскими базами противника.