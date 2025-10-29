Стало известно, какой таинственный груз мог привезти в Венесуэлу Ил-76

Российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД мог доставить в Каракас оборудование для систем противовоздушной обороны, рассказал журналистам «Царьграда» политолог Вадим Авва.

По мнению эксперта, даже летчики могли не знать, какие грузы доставили в Венесуэлу через половину планеты.

Политолог заметил, что действия Москвы являются не просто демонстрацией дружественных связей, а подготовкой к потенциальному применению военной силы.

«Смысл военной поставки состоит в другом — чтобы в случае такого вторжения была возможность сбить современные американские самолёты. И чем больше, тем лучше. Чтобы потопить часть кораблей авианосной группировки, нанести повреждения, скажем, главному американскому авианосцу «Джеральд Р. Форд», — отметил Авва.

Военно-транспортный самолет вылетел из России 22 октября, совершил посадки в нескольких государствах, включая Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию, и только затем прибыл в Южную Америку. Такой сложный маршрут позволил борту не заходить в воздушное пространство стран НАТО.

Журналисты западных СМИ предположили, что воздушное судно перевозило элементы передовых систем ПВО. Вместе с тем, официальной информации о том, что конкретно было доставлено в Венесуэлу, пока нет.