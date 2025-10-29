МИД Швеции хочет оплатить активами РФ поставки истребителей Украине

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за счет замороженных активов РФ.

© Московский Комсомолец

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, которое открывает путь к продаже истребителей Gripen E Киеву. Речь идет о 100-150 истребителях, поставка первой партии станет возможна через три года.

«Может быть несколько способов финансирования, - сказала Стенергард на пресс-конференции в Стокгольме. - Вероятно, нам придется комбинировать разные».

При этом она считает, что замороженные активы России «должны быть частью этого».

В посольстве РФ в Стокгольме 23 октября прокомментировали планы королевства по поставкам Украине истребителей Gripen E, заявив, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам. Так российские дипломаты напомнили о поставках стратегической продукции в фашистскую Германию из формально нейтральной Швеции.