Эксперт объяснил слабость «Золотого купола» США перед «Буревестником»

Российская межконтинентальная ракета «Буревестник» сможет легко противостоять американской системе «Золотой купол», рассказал в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик заметил, что основа продвигаемой президентом США Дональдом Трампом системы ПВО «Золотой купол» — спутники, боевые лазеры, противоракеты, ориентированные на то, чтобы перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты в космосе.

"«Буревестник» в силу своей межконтинентальной неограниченной дальности свободно может пролететь над океаном, где его никто не засечет, спутники могут его обнаружить только в случае, если примерно будут знать координаты, по которым он летит, что маловероятно", — разъяснил Кнутов.

Путин рассказал о безусловных преимуществах ракеты «Буревестник»

Эксперт уточнил, что особенность новой российской ракеты, успешно прошедшей испытания, заключается в том, что она не прорывает системы ПВО, а обходит их стороной, облетает и поражает цель.

Кнутов резюмировал, что американцам сложно будет закрыть куполом всю территорию страны.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что обладание ракетой «Буревестник» может дать Москве потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями.