Российский флаг появился на въездной стеле с надписью Покровск, возле которой еще недавно пиарился просроченный президент Украины Зеленский. Как сообщают украинские источники, это значит, что дни города, в котором заблокированы пять тысяч вэсэушников, сочтены.

Между тем, противник готовится к следующей битве за Славянско-Краматорскую агломерацию. По данным нашей разведки, Франция может направить туда до двух тысяч своих солдат, чтобы удержать последний рубеж на Донбассе.

Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» рассказал, о задачах, которые будут выполнять французы на Украине и помогут ли легионеры противнику удержать территории.

Видео с российским флагом на въездной стеле в Покровск (Красноармейск), где некогда поднимал «боевой дух» украинцев Зеленский, появилось в Сети в среду, 29 октября. С мест также начала поступать оперативная информация о том, что наши силы, двигаясь вдоль улицы Даниила Галицкого от улицы Шмидта, достигли северных окраин Покровска, разрезав сконцентрированную в квартале Динас группировку ВСУ.

Закрепление данного успеха, отмечают эксперты, будет свидетельствовать о том, что переход Покровска под наш контроль «вступит в свою терминальную стадию, а оборона ВСУ окончательно потеряет, и без того, слабо организованный характер».

По сообщениям с мест (официальной информации пока идут бои не так много), российские военные находятся даже не на окраинах Мирнограда, а «по всему городу». Появление наших бойцов в городе вызвало панику у вэсэушников, которые начали открывать огонь по своим же.

По некоторым данным, в офисе Зеленского потребовали от главкома ВСУ Сырского держать оборону Покровска и готовить подразделения для деблокады Мирнограда. Главком заявил, что резервов для операции нет, а попытка наспех организовать прорыв закончится печально для ВСУ.

Ранее поступала информация о том, что Киев намерен бросить в «покровскую воронку» элитные войска — спецназ главного управления разведки для деблокирования города. Скорее всего, это информация «для внутреннего употребления», чтобы вселить надежду в украинцев, что их близких попытаются вытащить из окружения.

Единственная «дорога жизни» для ВСУ в Покровске уже нами перерезана, а «бутылочное горлышко», по которому еще можно уйти полями, сейчас составляет чуть более двух километров (ранее заявлялось о пяти километрах).

Эксперты считают, что самая главная задача для наших войск - не дать выйти окруженным группировкам противника из Покровска, Купянска и Мирнограда. По некоторым данным, лидеры нескольких стран уже предлагают свои услуги в посредничестве для будущего обмена, предлагая очень щедрые варианты, которые, естественно, вряд ли нашу сторону устроят.

Противник уже активно готовится к будущей битве за Славянск и Краматорск. Киев начал формировать батальон зэков, чтобы бросить их в мясные штурмы. Стало известно, что Франция, в целях военной поддержки Киева намерена ввести на Украину свой контингент. Отправляют иностранцев на верную смерть, скорее, для того, чтобы после того, как ВС РФ нанесут удары по французским силам, заявить о необходимости прямого вовлечения НАТО в конфликт с Россией.

Военный эксперт Станислав Крапивник напомнил, что Киев набирал бывших заключенных в армию с первых дней конфликта.

- Первых зэков, которых пустили на мясо были нацисты из «Торнадо» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Членов этого нацбатальона посадили в свое время за многочисленные зверства на территории Украины. Даже по меркам киевского режима то, что они творили с гражданскими, было за гранью. С 2023 года Киев продолжил активно привлекать зэков для участия в конфликте. В Курской области именно бывшие заключенные издевались над нашими гражданскими. Ничего нового.

- Французы, которых, по данным нашей разведки, собираются бросить на оборону Славянска и Краматорска, смогут переломить ситуацию?

- Румыны недавно вывозили свои трупы из Одессы. Пусть французы приходят, их тоже убьем. Если это станет поводом для начала войны с остальными государствами НАТО, значит, будем с ними воевать. Рано или поздно, мы все равно будем с ними воевать. Но они пока не готовы. Если они приедут неподготовленными, нам еще лучше. Они же нам прямо говорят, что хотят нас уничтожить. Зачем нам ждать? Возможно, надо нанести превентивный удар по противнику. Те две тысячи французов которые добровольно собираются приехать на Украину — смертники, так что пусть приезжают.

- Военных каких подразделений намерены приехать на Украину?

- Это будут военнослужащие из французского Иностранного легиона. Макрон думает, что таким образом сможет избежать ответственности, мол, французская армия не воюет на Украине. Но, легионеры — тоже часть французской армии, это не частная военная кампания.

- Какие задачи будут у легионеров?

- Умирать. Маркон заявляет, что они будут инструкторами. Хорошо, пусть будут инструкторами, все равно конец у них один. Снаряд не спрашивает должность.

- В Покровске сколько будут длится бои?

- Сложно давать прогнозы, но я думаю, что счет идет на недели. Но нужно понимать, что одно дело боевые действия при активном сопротивлении противника и совсем другое - зачистка. Министерство обороны никогда не объявляет об освобождении, пока не зачистит территорию от единичных боевиков, точек сопротивления.