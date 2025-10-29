Над двумя российскими регионами уничтожили вражеские БПЛА

За четыре часа в среду над российскими регионами были уничтожены два украинских беспилотника, сообщают в пресс-службе Минобороны России.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что в период с 11 часов до 15 часов среды дежурные средства ПВО засекли и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над двумя регионами России.

В сообщении Минобороны уточняется, что один беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью, еще один уничтожили в Курской области.

Данные о пострадавших или каких-либо разрушениях в результате инцидентов не приводятся в сообщении.