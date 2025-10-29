Россия отправила в Венесуэлу секретный груз: авианосец США под угрозой

Загадочный российский Ил-76, прилетевший накануне в Каракас, мог доставить Венесуэле весомый аргумент в общении с США. Как сообщает «Царьград», по данным ряда источников, на борту находились элементы современных систем ПВО.

Секретный груз

Ил-76ТД принадлежит авиакомпании «Авиакон Цитотранс». С января 2023 года фирма находится под санкциями США за перевозки в интересах российской оборонной промышленности и ЧВК «Вагнер». Борт вылетел 22 октября, пролетев сложным маршрутом через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию — самолет избегал воздушного пространства стран НАТО.

По данным инсайдеров, на борту могли находиться элементы систем ПВО «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э». Утверждается, что Кремль решил «поддержать союзника» на фоне эскалации отношений между Каракасом и Вашингтоном, даже якобы ценой ослабления собственного противовоздушного щита.

Телеканал отмечает, что источник не вызывает особого доверия, однако информация вписывается в общую картину. Недавно президент России Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой — страны договорились вместе противостоять санкциям и строить независимую финансовую инфраструктуру.

Сам договор стал третьим после аналогичных соглашений с КНДР и Ираном. По всей видимости, Россия стремится занять место СССР как основного гаранта безопасности для стран, которые испытывают давление со стороны Запада. Причем Китай и Индию подталкивают к тому, чтобы стать «клиентами Москвы».

Политолог Владимир Киреев отмечает, что у России не такой большой размер экономики, чтобы быть мировой державой, однако в военном и политическом аспекте Москва управляет повесткой. По его мнению, средства ПВО не изменят в корне баланс сил в регионе, однако создадут условия давления на США, необходимое России во множестве ситуаций по всему миру.

Ударить по Вашингтону

Вместе с тем, Венесуэла уже давно оснащена российскими «Буками-М2Э». Кроме того, по всей стране развернуты пять тысяч комплексов «Игла-С» — эти переносные системы должны прикрыть небо страны от возможной атаки США.

Политолог Вадим Авва считает, что точное содержание груза неизвестно никому, кроме самых верхов — вероятно, его не знают и экипаж, и транспортная компания. Кроме того, он назвал разговоры о солидарности «полной чушью».

«Смысл военной поставки состоит в другом — чтобы в случае такого вторжения была возможность сбить современные американские самолеты. И чем больше, тем лучше. Чтобы потопить корабль, часть кораблей авианосной группировки, нанести повреждения, скажем, главному американскому авианосцу "Джеральд Р. Форд". В этом есть смысл», — заявил эксперт.

Он отметил, что с каждым потопленным американским кораблем и сбитым самолетом ко дну будет идти вся система американской гегемонии. Кроме того, в момент нападения США на Венесуэлу власти страны получат абсолютное право атаковать любой город Штатов любым оружием — Авва надеется, что в тот момент в их распоряжении окажется «смертельно опасное оружие».

С учетом опыта СВО

Военный эксперт, аналитик Сергей Простаков отмечает, что проблема перекликается с реинкарнацией модели Монро, по которой Вашингтон обязан господствовать и в Северной, и в Южной Америке. Кроме того, президент США Дональд Трамп недвусмысленно заявляет, что причина распространения наркотиков лежит в действиях Китая, что грозит сильными геополитическими осложнениями.

«Россию и Венесуэлу связывает уже достаточно долгое и тесное военное сотрудничество. Многие образцы русской военной техники состоят на вооружении венесуэльской армии. Поэтому необходимость в запчастях, техническом обслуживании и боеприпасах, особенно к системам ПВО, у венесуэльской стороны имеется. И, разумеется, всё это предоставить в полном объеме может только Россия», — заявил он.

Несмотря на это, даже обычный плановый рейс в подобной обстановке может выглядеть как поддержка Каракаса. Однако, учитывая связи государств, нельзя исключать передачу новых вооружений, в том числе с учетом опыта СВО — беспилотников и средств борьбы с ними.