Стало известно, какой удар Россия нанесла США

Испытание ракеты "Буревестник" грозит подорвать неприкосновенность Соединенных Штатов, сообщает Asia Times (AT).

Проведенное Российской Федерацией испытание крылатой ракеты с ядерной силовой установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы периода холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США, поделился своей точкой зрения обозреватель издания.

По мнению автора публикации, крылатая ракета неограниченной дальности также может поставить под сомнение американские гарантии безопасности союзникам Вашингтона, поскольку Соединенные Штаты могут не захотеть рисковать своими народом и городами.

В статье речь идет о том, что «Буревестник» может вогнать Вашингтон в непомерные расходы ради создания систем ПРО, эффективность которых не гарантирована в отношении соответствующего вида вооружения.

26 октября президент РФ Владимир Путин принял доклад от начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Отчет был посвящен теме успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью, которая оснащена ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе в течение 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы ПВО. По итогам доклада глава российского государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения ВС РФ.