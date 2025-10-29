Объяснена необходимость освобождения Одессы и Николаева

Освобождение Одессы и Николаева лишит Киев критически важных коммуникаций со странами Запада, отрезав Украину от Черного мора. Об этом заявил News.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. При этом, по данным экспертов, Tomahawk можно доставить на Украину только морем, через Одессу. Также именно через Одессу идут и другие поставки западного оружия.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, ВС РФ необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области.

«Нужно отрезать Украину от Черного моря, чтобы не оставалась опасность возрождения нацизма в этой стране. Чтобы западные страны не снабжали Киев самыми различными видами вооружения и не третировали наши границы и мирное население», — пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что дальнейшее продвижение российских военных зависит от политической воли руководства страны.