Военкоры публикуют новые данные о боях за Херсон — судя по ним, остров Карантинный уже перешел под контроль ВС РФ. Как сообщает «Царьград», все это происходит на фоне кризиса в Купянске и Покровске, который стал для ВСУ настоящей трагедией.

Киев «готовится» к наступлению

На северном фронте наметился кризис для ВСУ, которые пытаются атаковать позиции российских войск, а после откатываются с потерями. Для ВС РФ обстановка тоже осложнена: из-за слишком большого количества средств поражения массированные наступления не проводятся. Идут позиционные бои, вылазки диверсионно-разведывательных групп и расширение серых зон, в том числе благодаря появлению дальнобойных бомб с дальностью полета до 200 км. В Сумской области под контроль взята Алексеевка, а в Харьковской области наиболее горячими точками остаются Купянск и Волчанск.

Во второй половине октября Киев начал эвакуацию из 40 населенных пунктов неподалеку от Купянска. Кроме того, в Сети появились снимки строительства сооружений в районе Бугаевки Харьковской области. Эксперты предполагают, что расчет делается не на удержание сел, а на замедление продвижения российских сил с последующим отходом на более подготовленные рубежи.

Сама Бугаевка находится в 30 км от Изюма и в 35 км от Балаклеи — это два ключевых логистических и оборонительных узла. По всей видимости, украинские власти готовят города к началу боев, итогом которых может стать обрушение северной обороны ВСУ и выход ВС РФ на оперативный простор.

При этом всем Киев не скрывает, что готовится к «наступательным действиям». В составе ВСУ создали новую группировку, зона ответственности которой охватывает Харьковскую область и прилегающие территории. В ее структуру передали подразделения Нацгвардии, погранслужбы и армейские корпуса из фактически уничтоженных группировок «Днепр» и «Север». Возглавил ее генерал Михаил Драпатый, некогда проваливший контрнаступление на покровском направлении.

Как пишет Telegram-канал «Первый Харьковский», Драпатого считают в ВСУ «антикризисным генералом» — его отправляют туда, где фронт валится, и он успешно «ускоряет обвал». Украинцы критикуют выбор командующего, а сам Драпатый пытался подать в отставку, однако Владимир Зеленский ее не принял.

Фронт вспыхнул раньше обещанного

Telegram-канал «Без ретуши» утверждает, что в ближайшие месяцы возможно изменение всего фронта возле Белгородской области. По его информации, бои начнутся зимой и позволят «толкнуть почти мертвое направление на Волчанске» и в новых точках.

«А вообще год нас ждет интересный. Как минимум битва за Сумы и другой не менее важный город. И я думаю, что исход очевиден», — отметил он.

Однако бои вспыхнули раньше обещанного. Канал Win/Win утверждает, что на харьковском направлении российские войска почти полностью зачистили всю западную часть Волчанска и начали зачищать оставшиеся направления. По данным канала Condottiero, ВСУ вышли из поселка Куриловка до того, как попали в котел — приказ об отходе дал Драпатый, не согласовывая его с генштабом.

Угроза потери Днепра, Харькова и Сум

Военный волонтер ВСУ Мария Берлинская заявила, что фронт трещит по швам – зафиксирована беспрецедентная угроза потери Днепра, Запорожья, Харькова и Сум. Российская пехота прорывается глубоко в тыл противника, поскольку оборонительные ряды украинской армии крайне разрежены.

Катастрофу подтверждает и народный депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, Украина уже теряет крайний рубеж, за которым Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков.

«В Покровске, Константиновке, Купянске уже ВС России внутри городов... В то же время на запорожском направлении прорыв», — заявила она.

Зарубежные аналитики все чаще приходят к мысли, что одновременное наступление РФ на Покровск, Купянск и Лиман — это не разрозненные операции, а единый стратегический замысел. Как пишет «Военная хроника», цели такого подхода: растяжение фронта, дезорганизация управления противника и создание предпосылок для окружений.

«На отдельных участках уже фиксируется рост активности российских сил и попытки охватных ударов, что позволяет предполагать дальнейшее развитие наступления широким фронтом», — отмечает канал.

Украинский инсайдер «Легитимный» же заявляет, что ВС РФ уже открыли новое направление на Изюм. При этом украинцы ждут не просто массированного наступления на севере, а «танкового нашествия».

Возвращение всего Причерноморья

Канал «На самом деле в Херсоне» 28 октября заявил, что гарнизон ВСУ на острове Карантинном в Херсоне находится в бедственном положении. Противник отступил на север и находится там без связи, логистики и подкреплений.

Динамика боев, по всей видимости, продолжает нарастать. На фоне этого появилась информация, на первый взгляд не связанная с Херсоном. Канал «Без ретуши» заявил, что скоро в ВС РФ появится новая группировка войск, задачей которой будет «возвращение домой одного очень хорошо всем знакомого города».

Путин призвал Киев решить судьбу окруженных бойцов ВСУ

С учетом развития обстановки, намек был сделан на Херсон и далее на все Причерноморье. Позднее блогер Parker Returns заявил, что речь об Одессе, хотя тоже не напрямую.

«Принято решение о создании новой группировки войск. Задачей этой группировки будет возвращение домой одного очень хорошо всем знакомого города у моря, а по пути вернут ещё два», — написал он.

Местные же утверждают, что Киев нарочно бросил этот участок фронта, поскольку удерживать его некем — все резервы направлены на Покровск, Доброполье и другие точки, где обстановка наиболее критическая. Кроме того, военная администрация разворовала всю систему обороны: у солдат противника нет антидроновых средств и разведывательных беспилотников.