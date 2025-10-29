Бойцы антитеррористического подразделения ФСБ "Горыныч" разгромили три украинских ДРГ под Константиновкой.

Как сообщили в Управлении ФСБ по ДНР, диверсантов выследили и уничтожили, когда они пытались укрыться в полевых блиндажах. Кроме того, операторы БПЛА "сели на хвост" гексакоптеру "Баба Яга" и установили вражеский пункт управления дронам, откуда ВСУ корректировали огонь по Дзержинску и Горловке. Этот объект был поражен. Еще одной целью бойцов ФСБ стала замаскированная хорватская РСЗО "RAK-SA-12".

Как уточнили в ведомстве, "Горыныч" действует на этом участке фронта при взаимодействии с 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой Южного военного округа.

Напомним, ранее российские военнослужащие уничтожили ДРГ, которая пыталась проникнуть в село Надия в ЛНР. При осмотре личных вещей диверсантов обнаружили гражданскую одежду, форму российских военнослужащих и поддельные документы. Вероятно, боевики готовились к провокации с целью дискредитации ВС России в прифронтовой зоне.