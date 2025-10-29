ВС РФ прекратят боевые действия в зоне окружения противника во время нахождения СМИ

Вооруженные силы России не против присутствия СМИ, в том числе украинских и зарубежных, в зонах окружения противника.

Об этом в среду, 29 октября, сообщил российский лидер Владимир Путин.

— Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, — сказал Путин на встрече с участниками СВО. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства среди прочего поручил начальнику Генштаба принять все необходимые меры для того, чтобы украинские солдаты могли сдаться в российский плен. Он отметил, что важно минимизировать жертвы.