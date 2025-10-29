США выводят свои войска: чем это обернется для Европы

США после прихода к власти Дональда Трампа начали сокращать свое военное присутствие в Европе, и в перспективе ей самой придется обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, ресурсы у США ограничены, что заставляет Белый дом пересматривать свои приоритеты и глобальные обязательства в том числе и в отношении европейских союзников.

«В частности, из той же Румынии вывели 101-ю и 82-ю воздушно-штурмовые дивизии. Их перекинули на южную границу США для борьбы с мигрантами и картелями. Что же касается в целом стратегии Вашингтона, то, конечно, они собираются уделять Европе гораздо меньше внимания», — пояснил Дудаков.

Эксперт также отметил, что текущими приоритетами для США становятся «конкуренция с Китаем в Азии, эскалация вокруг Венесуэлы и Ближний Восток».

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о военной силе США

«Что же касается Европы — ей придется самой разбираться с все меньшим вовлечением США. Американцы, конечно, могут продавать вооружения, но в небольших объемах. Придется очень долго ждать, — резюмировал он.

Ранее румынское Министерство национальной обороны сообщило о том, что США предупредили союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. При этом, по данным украинского издания Kyiv Post, сославшегося на американских и европейских чиновников, сокращение не превысит масштабов батальона.