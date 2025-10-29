Российские ДРГ сеют панику в рядах вооруженных сил Украины, сообщает Business Insider (BI).

Ведомые дронами, небольшие разведгруппы Вооруженных сил РФ незаметно перемещаются вдоль линии боевого соприкосновения, прячась от врага, и создают проблемы изнуренным украинским военнослужащим, которые и без того на пределе, поделились подробностями авторы публикации.

Как пишут обозреватели издания со ссылкой на источники, соответствующая тактика армии России вызывает сильную тревогу в рядах ВСУ, поскольку она эффективна и дает возможность ВС РФ продвигаться вглубь территории Украины.

В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что весной и летом вооруженные силы Украины пытались замедлить наступление армии РФ, но понесли серьезные потери. По его информации, стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью находится у российской стороны.