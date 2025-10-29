На Украине ожидается расширение практики выдачи повесток. Народный депутат Горбенко сообщает, что территориальные центры комплектования (ТЦК) будут активно формировать всеобъемлющую базу данных украинских граждан.

© Московский Комсомолец

По словам депутата, частота выдачи повесток возрастет, особенно после интеграции данных ИНН, что обеспечит ТЦК исчерпывающей информацией о гражданах. Однако, он отметил, что актуальной проблемой остается поиск людей, учитывая тех, кто находится за пределами страны, имеет бронь или инвалидность. Каждая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Подчеркивается, что процесс мобилизации в стране будет продолжаться. К примеру, Джером Старк, британский корреспондент The Sun, проработавший декаду в Донбассе, поделился историей о том, как его последняя командировка обернулась призывом в армию для его водителя и переводчика. Мужчину мобилизировали моментально на контрольно-пропускном пункте, минуя формальности вроде повестки и объяснений. Спустя восемь часов из военкомата пришло его последнее сообщение: «Меня увезли в неизвестном направлении. Похоже, это конец». Инцидент повлек за собой срыв запланированных съемок британской команды.

Кроме того, по данным СМИ, на прошлой неделе были зарегистрированы и другие эпизоды мобилизации непосредственно в местах работы граждан. В Киеве стражи порядка, например, завербовали курьера Bolt Food, доставлявшего им заказ, прямо в процессе выполнения его обязанностей. Несмотря на попытки сопротивления, три сотрудника полиции оказались физически сильнее.