Украинцам анонсировали увеличение количества повесток в ТЦК
На Украине ожидается расширение практики выдачи повесток. Народный депутат Горбенко сообщает, что территориальные центры комплектования (ТЦК) будут активно формировать всеобъемлющую базу данных украинских граждан.
По словам депутата, частота выдачи повесток возрастет, особенно после интеграции данных ИНН, что обеспечит ТЦК исчерпывающей информацией о гражданах. Однако, он отметил, что актуальной проблемой остается поиск людей, учитывая тех, кто находится за пределами страны, имеет бронь или инвалидность. Каждая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Подчеркивается, что процесс мобилизации в стране будет продолжаться. К примеру, Джером Старк, британский корреспондент The Sun, проработавший декаду в Донбассе, поделился историей о том, как его последняя командировка обернулась призывом в армию для его водителя и переводчика. Мужчину мобилизировали моментально на контрольно-пропускном пункте, минуя формальности вроде повестки и объяснений. Спустя восемь часов из военкомата пришло его последнее сообщение: «Меня увезли в неизвестном направлении. Похоже, это конец». Инцидент повлек за собой срыв запланированных съемок британской команды.
Кроме того, по данным СМИ, на прошлой неделе были зарегистрированы и другие эпизоды мобилизации непосредственно в местах работы граждан. В Киеве стражи порядка, например, завербовали курьера Bolt Food, доставлявшего им заказ, прямо в процессе выполнения его обязанностей. Несмотря на попытки сопротивления, три сотрудника полиции оказались физически сильнее.