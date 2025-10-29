На стеле Красноармейска заметили российский флаг

На стеле Красноармейска (украинское название — Покровск) появился российский флаг.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный со ссылкой на украинские источники.

«Российский триколор на западных окраинах Красноармейска. Видео распространяют информресурсы противника, сопровождая его комментариями, что "ничего хорошего для ВСУ в городе нет и не будет"», — написал он.

При этом журналист назвал вредными преждевременные «победные реляции».