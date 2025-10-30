ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Димитрове

Российские войска расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на красноармейском направлении, продолжая сжимать кольцо окружения группировки противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова на красноармейском направлении специальной военной операции. Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают освобождать дом за домом, улицу за улицей города Димитрова Донецкой Народной Республики, улучшая тактическое положение российских войск на данном направлении", - сообщили в военном ведомстве, опубликовав видео.