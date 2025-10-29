Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области Украины.

© Российская Газета

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области", - сообщили в военном ведомстве.

Вишневое расположено в нескольких километрах к Западу от села Вербовое, которое российские подразделения освободили 1 октября.

Само Вишневое находится на перекрестке дорог. Одна из них через поля уходит на север к поселку городского типа Покровское, другая идет через села Кирпичное и Егоровку на запад.