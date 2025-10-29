Мощная атака на Брянск: откуда ВСУ могли запустить дроны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удар по Брянской области из Харьковской или Сумской области, запустив дроны с мобильных катапульт. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что у ВСУ множество различных беспилотников — не только украинских, но и производства стран НАТО, которые способны преодолеть расстояние в 1,5 тысячи километров.

«У них в основном летает модернизированный "Лютый". Выезжает, например, грузовик, сняли тент, там уже дрон стоит. Запустили, переехали на новое место, опустили тент и уехали. Обнаружить место запуска не так просто», — пояснил Кнутов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО сбили 46 беспилотников. В результате атаки повреждения получили девять жилых домов и производственное помещение.