ВС Польши заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтикой

Вооруженные силы (ВС) Польши сообщили, что Военно-воздушным силам (ВВС) страны якобы удалось перехватить российский самолет Ил-20 над территорией Балтийского моря. Об этом оперативное командование ВС Польши сообщило в социальной сети X.

Согласно его данным, во вторник, 28 октября, два истребителя МиГ-29 польских ВВС визуально обнаружили и сопроводили российский самолет из зоны ответственности Польши, который летел над Балтийским морем.

— Самолет не нарушил воздушное пространство Польши, — написало ведомство.

Авиация Польши 15 января текущего года подняла в воздух дежурные пары истребителей, а системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за якобы активности российских Вооруженных сил на территории Украины.

Польша в сентябре прошлого года также подняла в небо истребители в связи с заявленной активностью дальней авиации России. Истребители Военно-воздушных сил Германии в том же месяце перехватили над Балтийским морем военные самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС России.