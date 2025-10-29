Пока российские войска окружают солдат ВСУ, нанося им сокрушительное поражение, тыловые города вроде Шебекина в Белгородской области живут под гнетом дронов противника. Как сообщает «Царьград», Запад готовит новую эскалацию, сдвигая «красные линии».

«Рядовой террор»

Шебекино уже несколько лет живет под постоянными обстрелами со стороны украинской армии. ВСУ бьют с помощью дронов по гражданским машинам, ремонтным бригадам, фермерам и сельскохозяйственной технике.

«Не секрет, что в русском приграничье ВСУ, помимо рядового террора обучают и натаскивают начинающих дроноводов. И если они не находят военную цель, то бьют по гражданским, чтобы не тратить дрон впустую. Дай Бог, эти сетки действительно спасут чьи-то жизни — хотя бы немного ослабят этот ежедневный ужас», — отметил военкор Сергей Шилов.

Вместе с тем ВСУ продолжают наносить удары по дамбе Белгородского водохранилища. Военкор Алексей Живов отмечает, что это «как будто casus belli» — еще несколько лет назад за такое обещали «все казни египетские». «Красные линии» сдвигаются все ближе к центру России, оружие становится смертоноснее, а удары — точнее и разрушительные.

Живов отметил, что все это — часть «лестницы эскалации», с помощью которой США пытаются навязать «сделку», которая выгодна Вашингтону и Киеву, но категорически невыгодна для Москвы.

Не дать переправиться врагу

С купянского направления тем временем пришли новости о полном освобождении Куриловки и выходу к Купянску-Узловому. Там противник держал все переправы через Оскол. По мнению военного блогера Юрия Подоляки, потеря последнего «подобна смерти» для украинской группировки на левом берегу Оскола.

По мнению Подоляки, Киеву следует сохранить то, что осталось, чтобы собрать линию обороны по Осколу южнее Купянска. Для российских войск задача очевидна — не дать ни одному подразделению ВСУ переправиться через реку.

Франция готовится к эскалации

На этом фоне Служба внешней разведки РФ сообщает, что по личному указанию президента Франции Эммануэля Макрона генеральный штаб готовит к развертыванию на Украине до 2 тысяч солдат и офицеров. Сроки и регион пока неизвестны.

На фронт отправили тысячи российских «Марсов»

Telegram-канал «Военная хроника» считает, что вводить войска будут малыми группами, чтобы не создавать впечатление крупного формирования. Официально их будут называть «инструкторами» и «волонтерами», а основной костяк составит Иностранный легион — там много выходцев из славянских стран, что позволит Парижу минимизировать риски.

Отметим, что потери легионеров не попадают в официальную статистику вооруженных сил. Легион представляет собой наемников под французским флагом, а их гибель фиксируется как «утрата сил поддержки» или вовсе замалчивается.

Военный эксперт Евгений Михайлов отмечает, что появление французских войск на Украине будет расценено как прямое объявление войны России. Эти силы станут первоочередной целью, хотя на ситуацию они повлиять не смогут — по 2 тысячи солдат ВСУ теряют всего за пару дней. Вместе с тем, вопрос остается открытым: решится ли Макрон на реальную войну с непредсказуемыми последствиями или же это просто блеф.