США намерены сократить численность войск в Европе

США предупредили Румынию и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. Об этом сообщает пресс-служба румынского Министерства национальной обороны.

Отмечается, что сокращение ведется «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США». Среди подразделений, чья ротация прекратится, есть и предназначенные для Румынии — они дислоцированы на авиабазе в Михай Когэлничану.

«Это решение было ожидаемым, поскольку Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США», — добавили в министерстве.

Как сообщает РИА Новости, украинское издание Kyiv Post со ссылкой на американских и европейских чиновников заявило, что сокращение не превысит масштабов батальона. Решение связано со стремлением США сосредоточить ресурсы в Западном полушарии и Тихом океане.