Появились кадры уничтожения «Искандером» пункта ВСУ

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области с помощью оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Изнанка».

«Нанесение удара ОТРК "Искандер" по району сосредоточения бойцов и техники 44-ой омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ», — сообщил канал.

Ранее Минобороны России показало пуск баллистических ракет «Ярс» и «Синева». Также к тренировке привлекли стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Самолеты выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

До этого ВСУ пытались ударить по подстанции в Вешкайме Ульяновской области.