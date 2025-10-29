Ситуация обострилась: как бойцы РФ ведут бои в Константиновке

Российские войска зашли в Константиновку в ДНР и ведут бои в городской черте. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

По информации канала, ситуация обострилась, а бои идут в районе Сантуриновки. По сообщениям украинских солдат, которые цитируют СМИ, ВС РФ продвинулись и закрепились возле трамвайного депо и удерживают плацдарм, с которого возможны дальнейшие действия.

«Сантуриновка и близлежащие улицы "постепенно превращаются в серую зону"», — пишет канал.

По словам одного из бойцов ВСУ, российские войска подтягивают на место резервы.

Ранее УФСБ России по ДНР сообщило, что подразделение ведомства «Горыныч» в ходе доразведки уничтожило на окраинах Константиновки хорватскую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12.