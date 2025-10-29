Военкор рассказал о судьбе 10 тысяч солдат ВСУ, оказавшихся в окружении

Никита Бородкин

Судьба 10 тысяч солдат украинской армии, оказавшихся в окружении российских войск, находится под вопросом. Об этом в статье для «КП» заявил военкор Григорий Кубатьян, который отметил, что сдаться военным ВСУ не дают свои.

© РИА Новости

Напомним, что 26 октября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об окружении украинских войск в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), Димитрова (Мирноград) и Купянска. В общей сложности в котлы попали более 10 тысяч украинских солдат. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи военных ВСУ в плен.

Кубатьян отмечает, что эти меры включают в себя коридоры, по которым могут выйти желающие сдаться, листовки с инструкциями, радиоволну 149.200 «Волга» и дроны, которые укажут на безопасный маршрут. Однако неизвестно, отнесется ли с милосердием руководство Украины к собственным солдатам.

«Там больше думают не о жизнях мужиков, отловленных на улицах и брошенных затыкать дыры фронта, а как показать Трампу "несокрушимость" ВСУ. Как лишнюю неделю не объявлять о потере важных городов. Поэтому Киев до сих пор не отдал приказ на отступление попавшим в окружение в Покровске и Купянске», — заявил военкор, отметив, что тем, кто пытается сдаться, «часто стреляют в спину».

Кубатьян отметим, что Европе тоже выгоднее, чтобы украинцы умирали — чем больше будет крови, тем сложнее будет примирить Москву и Киев, и тем слабее будут оба государства. Владимир Зеленский же ради красивой картинки бросил в Красноармейск десантников, а после и спецназ, однако попытки улучшить ситуацию были тщетными, а бригады оказались недостаточно укомплектованы.