Судьба 10 тысяч солдат украинской армии, оказавшихся в окружении российских войск, находится под вопросом. Об этом в статье для «КП» заявил военкор Григорий Кубатьян, который отметил, что сдаться военным ВСУ не дают свои.

Напомним, что 26 октября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об окружении украинских войск в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), Димитрова (Мирноград) и Купянска. В общей сложности в котлы попали более 10 тысяч украинских солдат. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи военных ВСУ в плен.

Кубатьян отмечает, что эти меры включают в себя коридоры, по которым могут выйти желающие сдаться, листовки с инструкциями, радиоволну 149.200 «Волга» и дроны, которые укажут на безопасный маршрут. Однако неизвестно, отнесется ли с милосердием руководство Украины к собственным солдатам.

Раскрыты последствия массированного удара ВСУ по российскому региону

«Там больше думают не о жизнях мужиков, отловленных на улицах и брошенных затыкать дыры фронта, а как показать Трампу "несокрушимость" ВСУ. Как лишнюю неделю не объявлять о потере важных городов. Поэтому Киев до сих пор не отдал приказ на отступление попавшим в окружение в Покровске и Купянске», — заявил военкор, отметив, что тем, кто пытается сдаться, «часто стреляют в спину».

Кубатьян отметим, что Европе тоже выгоднее, чтобы украинцы умирали — чем больше будет крови, тем сложнее будет примирить Москву и Киев, и тем слабее будут оба государства. Владимир Зеленский же ради красивой картинки бросил в Красноармейск десантников, а после и спецназ, однако попытки улучшить ситуацию были тщетными, а бригады оказались недостаточно укомплектованы.