Бойцы ФСБ уничтожили хорватскую РСЗО в российском регионе

Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило в Донецкой народной республике (ДНР) хорватскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 на окраинах населенного пункта Константиновка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, замаскированную установку, находившуюся на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружили в ходе доразведки.

В ходе работы в российском регионе антитеррористическое подразделение ФСБ также ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.