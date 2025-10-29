Новости СВО сегодня: освобождение Гнатовки и уничтожение диверсантов

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских военнослужащих на Красноармейском и Харьковском направлениях, а также в районе Константиновки. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 29 октября.

Уничтожение пунктов управления БПЛА

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Добровольческого корпуса группировки войск «Южная» на Константиновском направлении уничтожили два пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были обнаружены с помощью разведки, сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, пункты управления находились в частных домах одного из населенных пунктов, оставленных местными жителями.

«Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, цели были уничтожены», - подчеркнули в Минобороны.

Уничтожение диверсантов ВСУ

С помощью ударных FPV-дронов на Красноармейском направлении была уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны РФ.

Диверсионная группа была разделена на несколько подгрупп, их обнаружили операторы дронов группировки «Центр», когда те попытались зайти в тыл к российским военным.

«Определив маршруты передвижения подгрупп ВСУ, операторы БПЛА с системой сброса боеприпасов уничтожили все выявленные вражеские цели», - говорится в сообщении.

Срыв ротации

Также на Красноармейском направлении благодаря работе расчетов ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» была сорвана ротация украинских военных и подавлены огневые точки противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство привело видеозапись того, как операторы беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона специального назначения сбрасывают боеприпасы в ранее обнаруженные замаскированные в лесополосе огневые точки.

Подавление огневых точек

Боевую задачу выполнили и расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север», действующие на Харьковском направлении, отметили в российском военном ведомстве.

«Была вскрыта боевая позиция ВСУ с оборудованными огневыми точками и местом запуска тяжелых БПЛА противника на линии боевого соприкосновения», - уточнили в министерстве, отметив, что ударами FPV-дронов она была уничтожена.

Удар самоходной гаубицы «Мста-С»

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил на Харьковском направлении пункт управления беспилотными летательными аппаратами со всей аппаратурой и живой силой противника, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, пункт управления был обнаружен разведчиками, его координаты были оперативно переданы артиллеристам.

Уничтожение склада оружия

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ночью нанес удар по складу с вооружением Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Уничтожение цели было подтверждено разведкой.

Освобождение Синельниково и Гнатовки

Российские военные взяли под контроль село Синельниково под Волчанском, а также Гнатовку на Красноармейском направлении. Об этом со ссылкой на военкоров пишут «Аргументы и факты».

По информации источников, военнослужащие ВС России подошли к окраинам расположенных в окрестностях Синельникова сел Лиман, Прилипка и Цегельное.

«От присутствия ВСУ освобождена Гнатовка», - отметил в свою очередь военкор Тимофей Ермаков.

Он также уточнил, что российские войска продвигаются в расположенное рядом с Гнатовкой село Рог.