«ВСУ сбежали»: стало известно об освобождении бойцами РФ Ямполя

Украинские военные отступили из поселка Ямполь под Красным Лиманом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Ямполь — поселок менее чем в 10 км от Красного Лимана, рядом с границей ДНР и ЛНР. Находится к северо-востоку от славянско-краматорской агломерации.

«ВСУ сбежали из н.п. Ямполь рядом с Красным Лиманом, населенный пункт освобожден», — пишет канал.

По информации источников, противник бросил свои позиции из-за отсутствия снабжения и связи с командованием. Тем временем в Красном Лимане продолжает действовать российский спецназ — военные окружают группировку украинской армии.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровка в Днепропетровской области.