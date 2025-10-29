Риттер спрогнозировал возможное окружение Краматорска российскими войсками

ВС России могут скоро освободить Красноармейск, а украинским войскам придётся бежать в Краматорск. Такое мнение выразил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Русские очень близки к захвату Красноармейска. А когда он падёт, украинцам придётся отступить к Краматорску», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что у ВСУ нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружён.

Ранее «Военная хроника» писала, что ситуация в Красноармейске (Покровске) близка к кульминации.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске.