Собянин заявил о семи сбитых на подлете к Москве за ночь беспилотниках ВСУ

Вечером 28 октября и ночью 29 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 7 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Сообщение о первых трех сбитых БПЛА появилось в канале градоначальника в 21:03 по московскому времени 28 октября. Затем об отражении атак беспилотников Собянин сообщил в 1:38, 1:44 и 3:18 следующего дня.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил градоначальник.

Вечером 28 октября силы ПВО сбили 57 дронов над российскими регионами за три часа. Под удар попали Брянская, Ростовская, Калужская, Тульская области, а также Московский регион и Курская область.