Раскрыто назначение украинской ракеты «Рута»

Военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов объяснил, для чего была создана украинская ракета «Рута». Об этом он высказался в беседе с News.ru

Кнутов раскрыл назначение украинской ракеты «Рута» и предположил, что она нужна для отвлечения Вооруженных сил России (ВС РФ).

«"Рута"» — это ракета–обманка или приманка. В силу не очень высокой стоимости и не очень мощной боевой части она может причинить не столь большой вред», — отметил он.

«Пугающее оружие»: венгерские журналисты рассказали о российском «Буревестнике»

Эксперт добавил, что ракету разработала швейцарская компания, которую возглавляет гражданин Украины.

«Это все будут производить за рубежом», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении ракеты «Фламинго». Он также сообщил о первом боевом применении реактивного дрона «Рута».