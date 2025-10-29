Украинская 57-я отдельная мотопехотная бригада в Харьковской области почти полностью осталась без американских терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом в среду, 29 октября, сообщили представители российских силовых структур.

Из-за того, что на этот участок довольно сложно доставлять аккумуляторы для переносных радиостанций, по сути вражеские военные оказались без связи, в том числе с вышестоящим командованием.

— На Харьковском направлении в 57-й отдельной мотопехотной бригаде практически полностью закончились терминалы Starlink, — передает ТАСС.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался, что Вооруженные силы России окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что российской армии удалось перерезать все пути снабжения Вооруженных сил Украины Красноармейске.

Украинское командование в то же время не может ввезти группу военнослужащих в Купянск из-за их критического физического состояния, вызванного длительным отсутствием еды и воды.