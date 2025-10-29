В России представили турель для «ослепления» дронов

Компания «Локационная мастерская» («Локмас») впервые представила антидроновую турель, которая способна «ослеплять» беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Систему оптического воздействия показали на выставке «Интерполитех-2025», сообщает ТАСС.

«Она сама находит цель, сама ее сопровождает и ждет команды на поражение от оператора. Система воздействует на датчики — это тепловизоры, камеры, которые стоят на борту — слепит и зажигает», — сказал представитель компании.

Он добавил, что лазерную турель уже применяют для защиты приграничья и прикрытия позиций в зоне специальной военной операции. Система может поражать дроны на дальности от 50 метров до одного километра. На этот параметр влияют погодные условия. Работоспособность системы может обеспечить стандартный автомобильный аккумулятор.

В августе в сети появилось видео, демонстрирующее поражение украинского дрона-камикадзе FP-1 российским лазером. После воздействия луча аппарат взорвался.