Раскрыт ответ НАТО на наступление России

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские военные продолжают развивать наступление в зоне спецоперации на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Миршаймер предположил, что Запад ответит на наступление России лишь затягиванием конфликта. По его мнению, страны НАТО уже опробовали разные методы противодействия Москве. Кроме того, политики понимают, что поставки ракет Tomahawk Украине также не изменят ситуацию на поле боя.

«Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских», — отметил он.

Ранее французский полковник Жак Хогар назвал препятствия для достижения мира на Украине. По его мнению, урегулированию конфликта не способствует украинский лидер Владимир Зеленский.